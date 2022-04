L'Espagnol Alejandro Davidovich, 46e mondial, s'est qualifié samedi à Monte-Carlo pour sa première finale en Masters 1000, au dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (29e) battu 6-4, 6-7 (2/7), 6-3 en 2h44. « Ca a été un match difficile... J'ai eu mes chances au deuxième set, mais Grigor a bien joué et moi, j'étais fatigué. Mais j'ai continué à me battre, je voulais voir où étaient mes limites », a expliqué le vainqueur au terme d'un match constellé de fautes directes (43 pour Davidovich, 38 pour Dimitrov).

Après avoir remporté le premier set, il a mené 4-2 dans le second. Puis à 5-3, il a traversé une mauvaise série en ne marquant que trois points sur douze, dont deux sur des doubles fautes du Bulgare. Si bien que ce dernier est passé devant 6-5. L'Espagnol de 22 ans a stoppé l'hémorragie et décroché le tie break, sans toutefois pouvoir empêcher l'ex-N.3 mondial de revenir à un set partout.

Une finale contre Zverev ou Tsitsipas

Manifestement épuisé par l'énergie qu'il déploie depuis le début du tournoi, et qui lui a notamment permis de battre le N.1 mondial Novak Djokovic au deuxième tour, Davidovich a semblé perdre pied lorsqu'il s'est retrouvé mené 2-0 dans la manche décisive. Mais il s'est accroché et a aligné cinq jeux d'affilée pour mener 5-2, non sans avoir sauvé deux balles de double break qui auraient permis à son adversaire de mener 3-0.

Puis il s'est procuré trois balles de match sur son service et a conclu d'un ace sur la deuxième. Dimanche pour sa première finale sur le circuit ATP (après trois défaites en demies), Davidovich affrontera l'Allemand Alexander Zverev (3e) ou le Grec tenant du titre Stefanos Tsitsipas (5e).