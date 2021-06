Roland-Garros - Finale dames EN DIRECT: Krejcikova maîtrise son affaire... Pavlyuchenkova ne trouve pas la solution... Suivez le match avec nous

Quelle finale improbable. Dans un tournoi où l'on a vu les favorites - si ce terme signifie encore quelque chose dans le tennis féminin, ce qui est de plus en plus dur à prouver - tomber une à une, la finale de Roland-Garros oppose ce samedi la Russe Anastasia Pavlyuchenkova à la Tchèque Barbora Krejcikova, respectivement 32e et 33e joueuses mondiales. Que ce soit l'une ou l'autre qui l'emporte, ce sera évidemment le plus beau jour de sa carrière. Ancienne grand espoir, la Russe a dû attendre ses 29 ans et son 52e tournoi du Grand Chelem pour enfin connaître l'ivresse d'une finale. La Tchèque, 25 ans, n'avait jusqu'ici jamais fait mieux qu'un 8e de finale. Cette rencontre s'annonce indécise, et ce n'est pas pour nous déplaire.

>> Rendez-vous juste avant 15h00 pour suivre cette finale avec nous...