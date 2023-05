Comme le dirait un célèbre journaliste espagnol, présentateur de l’émission « El Chiringuito » : « TicTac, TicTac, TicTac ». Pas question, cette fois, de transferts, mais du compte à rebours lancé depuis plusieurs semaines pour savoir si, oui ou non, Rafael Nadal sera de la partie pour le tournoi de Roland-Garros, dans trois semaines. Après avoir déclaré forfait à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, le Majorquin a indiqué qu’il ne disputerait pas, non plus, le tournoi de Rome, qui commence le 10 mai.

« Je suis désolé d’annoncer que je ne pourrai pas être à Rome, a indiqué Rafael Nadal sur ses réseaux sociaux, ce vendredi. Vous savez tous à quel point ça me touche de ne pas être présent dans un des tournois qui a marqué ma carrière professionnelle et personnelle pour tout l’amour et le soutien reçus par les supporteurs italiens. »





¡Hola a todos!

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour ceux qui verraient le verre à moitié plein, Rafael Nadal a quand même indiqué qu’il y avait quelques améliorations concernant sa blessure tenace à la hanche : « Malgré une amélioration ces derniers jours, cela fait beaucoup de mois sans avoir pu m’entraîner à haut niveau et le processus de récupération a un temps bien défini je n’ai pas d’autre choix que de l’accepter et de continuer à travailler. » Même s’il participait à Roland-Garros, Nadal arriverait porte d’Auteuil sans avoir joué un seul match sur terre battue cette saison.