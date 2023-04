Enfin des nouvelles à peu près rassurantes de Rafael Nadal, alors que Roland-Garros approche à grands pas. D’après son oncle Toni, le joueur espagnol et multiple vainqueur à la porte d’Auteuil devrait être en mesure de défendre son titre, fin mai, à Paris. Pour ce qui est de son niveau, c’est en revanche une autre histoire.

« Rafael est en train de se soigner, il ne manque pas grand-chose pour qu’il revienne à la compétition. Mais cela n’a pas été possible pour lui d’être présent sur ce tournoi [à Madrid]. C’est l’un des tournois qui l’enthousiasment le plus, mais on devra attendre une année de plus » pour le voir sur le Masters 1000 de Madrid, a précisé Toni Nadal dans un bref entretien accordé à TVE.

« Si tu as la chance d’avoir un tirage accessible… »

« Évidemment, il n’arrivera pas avec une très bonne préparation [à Roland Garros], on ne doit pas se voiler la face. Je crois qu’il n’a plus disputé aucun match depuis le 10 janvier, et avant il n’avait pas beaucoup joué en compétition non plus. Mais je crois que Rafael sait revenir en forme assez rapidement », a ajouté Toni Nadal, optimiste.

« Dans un tournoi du Grand Chelem, cela dépend beaucoup du tirage au sort. Si tu as la chance d’avoir un tirage assez accessible dans les premiers tours, après… », a précisé l’entraîneur de Rafael Nadal.









« Rafael, en deuxième semaine, il fait toujours partie des favoris. En première semaine, dernièrement, il ne l’est plus vraiment. Il ne l’était pas en Australie, mais en deuxième semaine, tu commences à te dire "bon, peut-être qu’il faut que l’on compte avec lui… ". Et on espère qu’on pourra se dire la même chose à Roland Garros », a souhaité Toni Nadal.

Rafa rêve d’un 23e titre

Nadal, 36 ans, a été victime d’une blessure au psoas (muscle fléchisseur de la hanche) à l’Open d’Australie en janvier, et a dû déclarer forfait pour toutes les compétitions auxquelles il devait participer depuis lors.

« Je devais d’abord être absent entre six et huit semaines, mais on se dirige déjà vers la quatorzième […] La situation n’est pas celle que l’on avait espérée. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n’a pas évolué comme on nous l’avait indiqué », a déclaré l’Espagnol dans une vidéo diffusée jeudi pour annoncer son forfait à Madrid.

Nadal, à égalité avec Novak Djokovic au sommet du nombre de titres du Grand Chelem remportés (22), tentera d’aller chercher un 23e sacre aux Internationaux de France. « On rêve de cela, nous la famille, et lui aussi. Je crois qu’il a le mental pour aller le chercher », a conclu Toni Nadal, mardi.