Il va bien falloir se rendre à l’évidence, plus les semaines passent, moins on croit au retour en forme à temps de Nadal pour Roland. Après Barcelone la semaine passée, le Majorquin a annoncé jeudi qu’il ne participerait pas non plus au Masters 1000 de Madrid, qui débute lundi, à cause d’une blessure à la hanche dont il n’est toujours pas remis. « La blessure n’est toujours pas guérie et je n’ai pas pu suffisamment travailler pour pouvoir jouer en compétition », a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur Instagram.

Touché lors de l’Open d’Australie en début de saison, Nadal a déjà dû renoncer aux deux premiers tournois de l’année sur terre battue, à Monte-Carlo et à Barcelone, à cause de cette blessure au psoas, un muscle fléchisseur de la hanche. Pour rappel, Roland-Garros, où il vise un 15e titre, commence dans un gros mois, le 28 mai.

Le traitement de la dernière chance avant Roland ?

« Au départ, il devait s’agir d’une période de récupération de six à huit semaines et nous en sommes maintenant à quatorze. La réalité est que la situation n’est pas celle à laquelle nous nous attendions. Toutes les indications médicales ont été suivies, mais d’une manière ou d’une autre, l’évolution n’a pas été celle qui nous avait initialement été annoncée et nous nous retrouvons dans une situation difficile », a ajouté l’Espagnol, visiblement très marqué par cette mauvaise nouvelle.

Au crépuscule de sa carrière, Nadal, détenteur du record de victoires en Grands Chelems (22) avec Novak Djokovic, espère toujours fêter son 37e anniversaire à Roland-Garros, le 3 juin. Et nous avec. La vie sans lui à Roland aurait un goût de déprime, disons les choses clairement. Pour ça, le taureau de Manacor a annoncé « changer de cap » dans le traitement de sa blessure. « On a mis en place un autre traitement pour voir si les choses s’améliorent et essayer de passer à la suite, a-t-il écrit. Je ne peux pas donner de délais car si je le savais je vous le dirais mais je ne sais pas. »