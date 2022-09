Adoubé par le maître. Le premier succès en Grand Chelem du phénomène Carlos Alcaraz, tombeur dimanche de Casper Ruud en finale de l’US Open, a sans surprise fait réagir. A commencer par Rafael Nadal, dont le parcours s’était arrêté en début de semaine face à Frances Tiafoe (qu’Alcaraz s’est ensuite chargé d’éliminer).

« Félicitations pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de numéro 1, qui est l’aboutissement de ta première grande saison, je suis persuadé qu’il y en aura beaucoup d’autres ! », a tweeté Nadal.









Nadal félicite aussi le fanboy Casper Ruud

L’homme aux 22 titres du Grand Chelem a également eu un mot pour l’adversaire malheureux d’Alcaraz, le Norvégien Casper Ruud qui devient N.2 mondial.

« Superbe effort Casper ! Je suis très fier de toi ! Pas de chance aujourd’hui, mais tu as réalisé un super tournoi et une super saison ! Continue ! », a écrit Nadal à son plus grand fan sur le circuit.