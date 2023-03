Elle s’est battue, même si pas grand-chose ne fonctionnait, et n’a pas été loin d’un hold-up, mais Caroline Garcia a fini par céder face à la Roumaine Sorana Cirstea, mardi soir, en 8e de finale d’Indian Wells. La Française (5e mondiale), pas loin d’être expédiée en deux sets, a cru pouvoir renverser la situation avec une deuxième manche arrachée de hauute lutte, mais la défaite finale est somme toute logique (6-4, 4-6, 7-5 en 2h23).

Constamment en réaction

« C’était un match difficile, je n’avais pas de bonnes sensations, je n’arrivais pas à trouver mon rythme, je ne me suis pas adaptée aux conditions, ni à ce qu’elle me proposait, a déclaré la lauréate du Masters en fin d’année dernière. Il y a des jours comme ça où ça se passe moins bien. Il faut essayer de trouver des solutions, de continuer à se battre, de rester positive, c’est ce que j’ai essayé de faire… Mais c’est difficile après autant d’efforts, d’avoir quasiment fait basculer le match, pour finalement le perdre. »

Face à une adversaire qu’elle avait pourtant battu deux fois en autant de confrontations, la Lyonnaise de 29 ans a été constamment en réaction et non dans l’action, subissant la plupart du temps l’agressivité de Cirstea. « Elle me passait hyper bien à chaque fois que je montais au filet, j’avais l’impression que je servais de cible », a soufflé Garcia, qui a en effet tenté d’aller aussi de l’avant pour forcer les choses.





Mais ça n’a pas suffi. « Il y a des jours où tu vois les choses clairement, où tu arrives à te concentrer, où tu as un bon feeling… Et il y a des jours sans. C’est la vie d’un sportif. Il faut savoir gérer ces moments où on est moins bien pour arriver à avancer, mais aujourd’hui, malheureusement, pour quelques points, ce n’est pas passé », a-t-elle encore déploré.

Garcia peine en ce début d’année à retrouver le niveau qui avait été le sien à l’US Open et au Masters. Mais puisqu’il faut néanmoins retenir un peu de positif, elle souligne « l’état d’esprit affiché, pour trouver des solutions avec les moyens du bord ». « Je ne l’ai pas toujours bien fait par le passé. Donc ça va me donner de la confiance, si je me trouve dans d’autres situations de ce type », dit-elle. Prochain objectif, Miami, la semaine prochaine.