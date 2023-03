De notre envoyé spécial à Indian Wells,

Il n’avait pas joué depuis presque sept mois. Blessé au fascia plantaire à Montréal en août 2022, Gaël Monfils a fait son grand retour à la compétition sous les palmiers du Masters 1000 d'Indian Wells, mercredi. Et sur un court central très frais et clairsemé en nocturne, il a pu mesurer le chemin qu’il lui reste à parcourir, avec une défaite en deux manches (6-3, 6-1) en 1h04 face à l’Australien Jordan Thompson (87e mondial). De son côté, Ugo Humbert s’est rassuré après deux saisons « Covid » noires et une grave chute à Montpellier, en dominant l’Espagnol Zapata Miralles, 42e mondial, avec autorité (6-2, 7-6).

« La Monf » arrivait à l’Open BNP Paribas sans repère. Forfait à Roland-Garros l’an dernier, il avait été opéré du talon avant d’être victime d’une rupture de l’aponévrose plantaire pour son retour à Montreal. Une malédiction qui n’a pas eu que du négatif pour le jeune papa, qui a pu profiter de sa fille Skaï ces derniers mois.

Objectif Paris 2024

Sur le second plus grand court extérieur du monde derrière Flushing Meadows, le Français, présent dans le tournoi grâce à son classement protégé, a fait illusion pendant cinq jeux. Mais face à la plus belle moustache du circuit, Monfils a multiplié les fautes directes (33), le plus souvent non provoquées. Quelques « Allez Gaël ! » ont bien monté des gradins en fin de match, sans grande conviction.

En conférence de presse, le Parisien a choisi de voir le verre à moitié plein : « La balle sortait bien de ma raquette. J’ai pas fait d’énormes fautes. C’est des fautes de 50 cm, bien frappé. Il me faut des réglages, de la confiance, des matches. » Et s’il reconnaît qu’il avait « forcément de l’appréhension » après sa blessure, il s’est « plutôt bien senti sur [ses] appuis. »

Il l’a répété récemment, son ultime objectif, c’est « un classement correct en fin d’année pour essayer de se qualifier pour les JO de 2024 ». Désormais 210e mondial – et il devrait chuter après ce tournoi – il sait que le défi s’annonce immense, surtout à 36 ans : « S’il faut aller faire des (tournois) challengers, je le ferai, mais j’ai envie de kiffer, je n’irai pas dans des galères », prévient-il. « Je sais que je suis sur le fil. Je sais que si je me blesse, c’est fini. »

La renaissance d’Humbert ?

Ugo Humbert devait prendre la relève des quatre Mousquetaires après leur retraite. Numéro 1 français sur les résultats de l’année 2020, le Messin, qui a déjà battu Medvedev et Tsitsipas, est monté jusqu’à la 25e place mondiale début 2021. Avant une descente aux enfers de 18 mois. Fatigué après s’être fait vacciner, il a ensuite contracté le Covid puis s’est blessé à l’épaule, tombant à une indigne 157e place.

A 24 ans, Humbert veut renaître de ses cendres et enfin confirmer son potentiel. Relancé par Jérémy Chardy, venu épauler son coach Thierry Ascione, il a atteint le 3e tour à Melbourne en janvier et qualifié la France pour la phase de groupes de la coupe Davis grâce à deux victoires contre la Hongrie. Avant de se faire très peur avec une gamelle à Montpellier. Bilan : une déchirure musculaire de 3 cm et trois semaines d’arrêt. Remis en confiance par une finale à Pau, Humbert arrivait en Californie avec l’envie de se frotter aux meilleurs.

Contre l’Espagnol Zapata Miralles, Ugo Humbert était bien réveillé, malgré le jet-lag et un match matinal. Agressif, il a enchaîné les coups gagnants, bien aidé par un service régulier à 200 km/h, venant plusieurs fois conclure au filet sans trembler pour l’emporter 6-2. Son service s’est déréglé dans le second set, et Zapata Miralles en a profité pour breaker à deux reprises. Mais alors que son mental lui a parfois fait défaut par le passé, le Français a réussi à recoller pour s’imposer au tie-break.

Une victoire qui fait du bien, Ugo Humbert solide, qui domine Zapata Miralles en deux sets 6-2, 7-6 après avoir debreaké 2 fois. pic.twitter.com/TaFopmiOt1 — Philippe Berry (@ptiberry) March 8, 2023



« J’ai connu deux années difficiles mais je me sens bien », s’est félicité Humbert après sa victoire. Au second tour, un test plus sérieux l’attend : un duel de gauchers face au jeune Canadien Denis Shapovalov, ancien 10e mondial, mais qui n’est pas au mieux depuis six mois. A Humbert d’en profiter.