Gaël Monfils, blessé au pied droit, a dû abandonner jeudi en 8e de finale du Masters 1000 de Montréal, alors qu’il était mené 6-2, 0-2 par le Britannique Jack Draper (82e) Le Français, 20e mondial, faisait au Canada son retour sur les courts, après trois mois d’absence dus à une blessure au talon droit. C’est sur un appui anodin qu’il a semblé foudroyé dans cette zone du pied, s’effondrant ensuite au sol.

Allongé quelques secondes, il a été relevé par Draper et l’arbitre descendu de sa chaise, qui l’ont aidé à s’asseoir sur une chaise pliante apportée sur le court, avant de rejoindre enfin sa chaise. Il a enfoui son visage dans son polo et ne masquait pas ensuite sa douleur, quand le physio est intervenu pour tenter de le soulager. En vain : le Parisien de 35 ans, revenu boitant lourdement sur le court pour tenter de reprendre le jeu, s’est d’abord avancé vers son camp dans les gradins. Et après une courte discussion, il a décidé de ne pas continuer la partie.

Coup dur avant l’US Open

Son retour à la compétition cette semaine avait été encourageant, puisqu’il avait successivement battu l’Espagnol Pedro Martinez (53e) en trois sets, puis l’Américain d’origine française Maxime Cressy (31e) au terme d’une lutte serrée 7-6 (12/10), 7-6 (8/6).

Cette blessure, si elle constitue une rechute, serait un gros coup dur pour Monfils, à un peu plus de deux semaines de l’US Open​, tournoi qu’il chérit et dont il a fait son objectif de deuxième partie de saison.

Après le match, Draper a eu quelques mots pour Monfils : « Je sais ce que c’est que de se faire une cheville. Ça m’est arrivé l’année dernière et j’ai rebondi. J’espère que Gaël va bien. Je lui souhaite le meilleur pour le reste de la saison ». Le Britannique, qui a surpris la veille le Grec Stefanos Tsitsipas (5e), sera opposé en quarts à l’Espagnol Pablo Carreno Busta (23e).