Après la Fédération française de football et la Fédération française de rugby, c’est au tour de la Fédération française de tennis, et de son président, Gilles Moretton, d’être épinglée. Dans une enquête publiée par Mediapart, la FFT est notamment visée pour sa gestion humaine. Depuis l’accession de Gilles Moretton à la présidence, à la place du très décrié Bernard Giudicelli, « un quart des effectifs des salariés » est parti, notamment à la suite de licenciements, révèle Mediapart.

Ainsi, depuis l’arrivée de Gilles Moretton en mars 2021, 112 personnes ont quitté le navire de la FFT. « Une véritable purge », indique un salarié de la Fédération au journal d’information numérique. Bon nombre de ces départs ont été des licenciements. Le directeur général de la FFT, Jean-François Vilotte, le directeur juridique, la directrice générale adjointe chargée des relations humaines ou la directrice financière ont, par exemple été remerciés.

« Etre un président exigeant envers mes équipes »

Mais cette vague de départs contraints touche également le secteur sportif. Ainsi, les entraîneurs Thierry Champion et Thierry Tulasne ont pris la porte. Tout comme l’ancienne joueuse Sarah Pitkowski, qui était devenue directrice de la communication de la FFT. Mediapart indique que dix départs ont eu lieu avec des transactions financières. « Nous n’avons eu de cesse d’agir respectueusement et avec bienveillance dans ce cadre [légal], répond Gilles Moretton. La bienveillance n’exclut pas l’exigence et la rigueur. J’assume être un président exigeant envers mes équipes. »

Autre problème mis en avant par Mediapart, les emplois ou missions offerts à des amis de Gilles Moretton, qui l’avaient soutenu pendant sa campagne. L’exemple de Hughes Cavallin est le plus flagrant, lui qui a apporté à Moretton la voix de la Ligue de Paris. En « remerciement », il a été nommé directeur de cabinet du président, un poste qui, jusqu’alors, n’existait pas. Parti en mai 2022, Hughes Cavallin n’a pas été remplacé.









Le salaire d’Amélie Oudéa-Castera en question

Mediapart met en avant également le problème de renégociations des droits TV. Après que la précédente équipe dirigeante a accepté que Prime Video diffuse les matchs du soir de Roland-Garros, Gilles Moretton et la direction actuelle auraient négocié secrètement avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, pour que les affiches nocturnes du tournoi du Grand Chelem soient diffusées sur beIN Sports à partir de 2024.

Enfin, Mediapart révèle également le salaire versé à l’actuelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra (35.600 euros net mensuels), lorsque cette dernière était directrice générale de la FFT, alors que Gilles Moretton annonçait « compter les sous » et ne pas lâcher de salaires pharaoniques.