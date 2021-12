Après le départ de Guy Forget, la FFT lance la course à la succession des postes laissés vacants par le bientôt ex-directeur de Roland-Garros et du Masters 1000 de Bercy. Et le quotidien L’Equipe croit savoir que Gilles Moretton aurait fait d’Amélie Mauresmo, dont il apprécie la portée à l’international, sa priorité pour la direction du tournoi du Grand Chelem. Il lui aurait même proposé le job… Fin octobre.

Une autre Amélie, Castera, directrice générale de la FFT pourrait aussi endosser le rôle – moyennant, il est vrai, un cumul de mandats – en cas de refus de l’ancienne numéro une mondiale.

Arnaud Clément ou Sébastien Grosjean à Bercy ?

Finie, en revanche, la double casquette Roland-Bercy. Si Mauresmo prend les commandes Porte d’Auteuil, ça ne sera pas le cas à Bercy, que les derniers échos promettent à Arnaud Clément ou Sébastien Grosjean. Si ce dernier prolonge avec l’équipe de France de Coupe Davis, ça pourrait être très vite vu.