Guy Forget n’est plus le directeur des tournois de Roland-Garros et de Bercy. Selon une information du quotidien L'Equipe, celui-ci a annoncé sa décision mardi au patron de la FFT Gilles Moretton. Forget, qui dirigeait le tournoi du Grand Chelem depuis 2016 et le Masters 1000​ de Bercy, a vu son nom cité dans les Pandora Papers, fruit d’une vaste enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). L’ancien tennisman a possédé, de 2005 à 2016, une société offshore basée aux Iles Vierges Britanniques.

Le comité d’éthique de la FFT ne reconnaissait aucune faute à Guy Forget, début novembre, estimant qu'« en l’absence de fraude fiscale ou d’autres comportements pénalement répréhensibles établis, aucune atteinte aux valeurs d’honnêteté et d’intégrité de la part de M. Forget n’est caractérisée. » Mais il l’avait invité à « tout mettre en œuvre pour que l’atteinte éventuelle à sa réputation qui en résulterait ne rejaillisse pas sur celle des tournois qu’il dirige ou sur celle de la FFT », si des suites judiciaires devaient être données.

La défense de Forget

Guy Forget s’était défendu, au micro de France Inter : « depuis mon adolescence, et au début de ma carrière professionnelle dans les années 1980, jusqu’à ma période de capitaine des équipes nationales, la société, mondialement connue IMG, gérait mes intérêts et mes contrats comme ceux de très nombreux sportifs de haut niveau dans la plus grande légalité. »

De son côté, IMG a affirmé ne disposer d’ « aucune trace d’une association entre Mainland Group Ltd et IMG » et que Forget n’était plus son client depuis la fin de sa carrière professionnelle, en 1997. Soit bien avant l’apparition de l’obscure société basée dans le cadre fiscal plus que bienveillant des Iles Vierges britanniques.