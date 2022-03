C’est le type de coup que l’on ne tente que si on a une énorme avance au score, ou alors qu’on est à la ramasse. Dans le cas d’Alexander Bublik, on était plutôt dans le deuxième cas de figure. Opposé au Norvégien Casper Ruud, au troisième tour du tournoi de Miami, le Kazakhstanais avait perdu le premier set et affichait déjà un retard monstre dans le second (4-0).

Alors, quitte à perdre, autant le faire avec panache. A la suite d’un magnifique revers, renvoyé tant bien que mal par Ruud, Bublik a sorti un smash, pour le moins original. Après avoir évalué la situation, il a smashé la balle avec le manche de sa raquette. Un peu surpris, son adversaire a quand même réussi à renvoyer la balle, mais Bublik a finalement sorti un smash plus traditionnel pour conclure le point en force.

Le tout s’est terminé avec un grand sourire, et une petite excuse envers Ruud, qui ne l’a pas du tout mal pris. Un peu plus facile à accepter quand on gagne le match, il faut dire. C’est beau, le sport​.