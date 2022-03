Hugo Gaston (68e mondial), désormais qualifié pour le 3e tour du Masters 1000 de Miami, s'est offert la plus belle victoire de sa saison 7-6 (7/5), 6-4 aux dépens de John Isner, vainqueur de l'épreuve en 2018 et finaliste en 2019. En difficulté depuis le début d'année, le Français de 21 ans, qui disputait là seulement son troisième match dans le tableau final d'un tournoi du circuit ATP, semble se requinquer en Floride.

Face à Isner, qui le surplombe de 35 centimètres (2,08 m contre 1,73 m), Gaston s'est montré très solide et agressif. Poussé très souvent à la faute dans les échanges, l'Américain n'a dû son salut qu'à son service (22 aces). Jusqu'au tie-break où il a flanché. Sur quoi, le Toulousain, excellent en passing et en lobs malgré la difficulté de l'exercice, a encore plus mis sous pression Isner, se créant trois balles de match à 5-4 sur service adverse. La deuxième a été la bonne, grâce à un retour gagnant. Le Français aura un plus gros test encore face au Britannique Cameron Norrie (12e) en 16e de final.

At his scintillating best ✨@Gael_Monfils raises his level when it matters most to grab a tight first set against Otte!#MiamiOpen pic.twitter.com/sTwAqq0Nxj