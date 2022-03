Dans pile deux mois, le 22 mai, commencera le tournoi de Roland-Garros. Et Rafael Nadal, en quête d’une 14e victoire Porte d’Auteuil, ne va pas aborder cette édition de la meilleure des manières. Blessé, l’Espagnol est à l’arrêt pour « quatre à six semaines », comme il l'a indiqué sur les réseaux sociaux ce mardi.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Nadal est rentré en Espagne après avoir disputé et perdu la finale du tournoi ATP 1000 d’Indian Wells, en Californie. Le désormais n° 3 mondial, qui restait sur 20 succès de rang, s’est incliné face à l’Américain Taylor Fritz dans un match qu’il a joué très diminué. Le Majorquin de 35 ans souffre d’une fissure de fatigue à une côte depuis la demi-finale remportée de haute lutte la veille face à son jeune compatriote Carlos Alcaraz.

Nadal évoque son « esprit de lutte »

« Je suis effondré et triste parce qu’après un aussi bon début de saison, j’arrivais à un moment très important de l’année avec de très bonnes sensations et de bons résultats », a regretté Nadal, tout en évoquant son « esprit de lutte et de dépassement ».

Le maître de la terre battue va rater les tournois de Monte-Carlo (10-17 avril), Barcelone (18-24 avril), peut-être aussi Madrid (1er et 8 mai). Si les délais de guérison sont respectés, il pourrait revenir à Rome (8-15 mai) avant de disputer Roland-Garros. Compliqué mais pas impossible pour le seul homme à avoir gagné 21 Majeurs, le dernier cet hiver en Australie après cinq mois d’absence, entre blessure à un pied et contamination au Covid.