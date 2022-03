On peut y croiser Stan Wawrinka, Ferland Mendy ou Matthieu Jalibert tout en faisant sa propre séance de réathlétisation ou une partie de padel avec ses potes. C’est un peu le concept du Medical Stadium. Une sorte de « grosse boîte à outils pour les sportifs » comme la qualifie Sonia Baudot, où chaque jour se croisent amateurs et professionnels. Elle n’est autre que la femme de Christophe Baudot, médecin du sport très réputé en France passé par le XV de France, l’OM, l’OL et actuel directeur médical du PSG. Il est le patron de ce tout nouveau centre de sport santé ouvert depuis quelques mois à Mérignac. Un lieu unique en France.

Le bâtiment de 6.000m² du Medical Stadium. - Clément Carpentier / 20 Minutes

En effet, à la différence par exemple des Cers (centre Européen de rééducation du sportif) de Saint-Raphaël ou Capbreton, il s’agit d’une structure 100 % privée, ouvert à tous et pas uniquement médicale. Dans ce bâtiment de 6.000m², on peut donc se soigner mais aussi pratiquer (deux terrains de padel et trois de foot salle) ou se former (pour les professionnels de santé).

Les deux terrains de padel. - Clément Carpentier / 20 Minutes

« C’est une idée de 20 ans de mon mari, explique celle qui gère le centre au quotidien. L’objectif est de proposer une offre globale avec consultation, parcours de soins complet, pratique du sport, détente… On vient en complément de la clinique du sport et du centre de l’arthrose situé sur le pôle et avec qui on travaille main dans la main ». Avec sur trois étages, une vraie démarcation entre le loisir, le médical et la formation.

Un suivi ultra-individualisé

La principale activité de la structure est bien sûr le suivi médical avec une véritable armada de spécialistes. Ils sont une quarantaine sur place. Médecins, cardiologues, kinésithérapeute, ostéopathes, podologistes, nutritionnistes, préparateur mental… On retrouve aussi des pointures comme le réputé chirurgien Gilles Reboul. Ce casting attire forcément les sportifs de haut niveau à l’image donc de l’ancien numéro 3 mondial de tennis, Stan Wawrinka. Le Suisse a passé près de deux mois cet hiver au Medical Stadium où il a pu profiter d’équipements derniers cris à l’image des trois chambres de cryothérapie corps entier 100 % électrique (sans azote) ou d’une piste de 30m d’analyse du mouvement avec des dizaines de capteurs.

Les salles de cryothérapie. - Clément Carpentier / 20 Minutes

La piste spéciale analyse du mouvement. - Clément Carpentier / 20 Minutes

« Par rapport à d’autres, on veut proposer un accompagnement le plus individualisé possible », précise Alain Marsau, un collaborateur. Et cela que vous soyez Kylian Mbappé ou le footeux du dimanche matin. Pour les sportifs de haut niveau, la structure peut également s’appuyer sur son service conciergerie pour les prises en charge, les déplacements, etc.

Une structure à la disposition des clubs

Le but pour le Medical Stadium est aussi de nouer des partenariats avec les clubs comme les Girondins de Bordeaux il y a quelques semaines. Sonia Baudot :

« La structure n’est pas là pour concurrencer les staffs médicaux des clubs et dire qu’on est les meilleurs mais plutôt de collaborer, de leur apporter un soutien pour une meilleure prise en charge grâce à nos équipements et spécialistes ».

L’objectif est de donner accès à de nombreux outils que les clubs n’ont pas forcément sur site. Toujours avec la volonté d’améliorer la prise en charge en allant notamment le plus vite possible car « un joueur qui est blessé, ce n’est jamais bon pour personne », ajoute-t-elle. Petit exemple, le podologiste en chef, Matthieu Pivard, « peut consulter puis en quelques minutes aller créer la bonne semelle dans son atelier sur place. »

Le centre cherche surtout à se tourner vers les clubs semi-professionnels, ces clubs qui n’ont souvent pas de staff médical ou en tout cas pas à 100 %. Par exemple, le BBL (Bordeaux Burges Lormont) de Philippe Gardent qui a un gros projet sportif avec la montée dans l’élite du handball français s’appuie sur le Medical Stadium. « On est là avant tout pour les aider dans leur développement jusqu’au jour où ils auront peut-être les moyens de s’en sortir tout seul », affirme Sonia Baudot.