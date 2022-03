Plus fort que le vent et la fougue de son cadet de 17 ans Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a remporté son 20e match d’affilée en 2022 pour se hisser en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où l’attend le surprenant Américain Taylor Fritz. Pour préserver son invincibilité, l’Espagnol numéro 4 mondial, recordman du nombre de Grands Chelems remportés (21) depuis son sacre à l'Open d'Australie, fin janvier, a dû se mettre en mode guerrier ultime, face à son talentueux compatriote voué à devenir son successeur tôt ou tard.

Mais pas tout de suite. Car Nadal, qui a trouvé face à lui un adversaire d’un tout autre calibre que celui qu’il avait corrigé à Madrid l’an passé (6-1, 6-2) pour leur première confrontation, n’a pas du tout l’intention de passer le moindre flambeau. Et il l’a prouvé en s’imposant 6-4, 4-6, 6-3 en 3h12, au terme d’un très gros combat, dont l’issue a été d’autant plus incertaine, que le vent violent et tourbillonnant a longtemps perturbé les débats.

Nadal salue la ténacité de son successeur annoncé

« C’était un match très difficile. Carlos a un niveau très élevé. Il a tous les atouts, la jeunesse, le physique. J’ai abordé la rencontre comme si je jouais contre l’un des meilleurs du monde, ce qui est la réalité », lui a rendu hommage Nadal. « Je pensais pouvoir gagner dans le troisième set. J’ai eu des opportunités de breaker. Tant de points que j’ai presque gagnés… mais il m’a battu dans ces moments précis. "Rafa" a mille vies », a de son côté commenté le vaincu en conférence de presse.

Nadal, qu’on avait cru perdu pour le tennis l’an passé après une blessure au pied gauche qui continue de le faire souffrir, a une énième fois démontré à quel point il est inoxydable et assoiffé de victoires. Dimanche, il tentera de soulever une 4e fois le trophée dans le désert californien après 2007, 2009 et 2013. Il égalerait alors Novak Djokovic au nombre de Masters 1000 gagnés (37). Il aura pour rival un néophyte en finale d’une compétition de cette catégorie, l’étonnant Taylor Fritz (20e) qui a écarté 7-5, 6-4 Andrey Rublev (7e), pourtant favori.