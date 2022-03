Les fans de tennis se souviennent de son short à carreaux gris et de ses deux sets d’avance sur André Agassi en finale de Roland-Garros 1999, avant que l’Américain ne remporte le seul Grand Chelem qui manquait à son palmarès, soutenu par un public parisien en folie. L’ancien joueur de tennis ukrainien Andréï Medvedev, 4e mondial en 1994, participe lui aussi à la défense de son pays après l'invasion russe selon un post instagram de son compatriote Sergiy Stakhovsky.

Engagé dans la défense territoriale ukrainienne, ce dernier a en effet, partagé une photo où il pose avec son glorieux prédecesseur : « La légende du tennis mondial est resté à Kiev et prête à affronter l’ennemi. Je suis extrêmement heureux de voir Medvedev à nos côtés. » Si Medvedev apparaît non armé à ses côtés et que son engagement précis n’est pas spécifié, il rejoint la longue cohorte de sportifs ukrainiens qui ont tout lâché pour leur patrie, certains l'ayant même payé de leur vie.