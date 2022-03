Guerre en Ukraine EN DIRECT : Zelensky reçoit la visite des Premiers ministres polonais, tchèque et slovène…

6h51 : Zelensky reçoit la visite des Premiers ministres polonais, tchèque et slovène

Volodymyr Zelensky a reçu mardi la visite des Premiers ministres polonais, tchèque et slovène. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala et Janez Jansa ont rencontré le président ukrainien à qui ils ont promis leur soutien. « Nous ne vous laisserons jamais seuls. Nous serons avec vous parce que nous savons que vous vous battez non seulement pour votre liberté, pour votre propre maison et pour votre sécurité, mais aussi pour nous », a déclaré le Premier ministre polonais.

Il s’agit de la première visite de dirigeants étrangers à Kiev depuis le début de l’attaque russe le 24 février.