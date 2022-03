La mission promettait d’être épineuse pour la délégation paralympique ukrainienne et ses 29 sportifs (dont neuf guides). Attendue à Pékin mercredi, à deux jours du début des Jeux, celle-ci a réussi à quitter l’Ukraine pour la Chine malgré le conflit en cours, l’espace aérien fermé à double tour et le trafic terrestre fortement perturbé en Ukraine.

« Je suis ravi de dire qu’il y a quelques heures à peine, l’équipe ukrainienne, composée de 20 athlètes et de neuf guides, est arrivée sans encombre à Pékin », a déclaré lors d’une conférence de presse Andrew Parsons, le président du Comité international paralympique. Un exploit venu récompenser l’abnégation de la fédération ukrainienne, qui refusait tout autre scénario que celui d’une participation de sa trentaine d’athlètes aux Jeux d’hiver, quatre ans après la 6e au tableau des médailles à Pyeongchang. Exfiltration symbolique, à l’heure où les forces russes piègent les Ukrainiens sur leurs terres, et les sportifs locaux se font plus nombreux sur le champ de bataille.

Certains sont déjà tombés, les armes à la main. C’est le cas de Vitalii Sapylo, 21 ans, et Dmytro Martynenko, 25 ans, tous deux footballeurs ainsi que Yevhen Malyshev, jeune biathlète de 19 ans dont le décès « au service de l’armée ukrainienne » a été confirmé par l’IBU ce mercredi. La fédération internationale de biathlon sait aussi qu’elle ne comptera pas sur Dmytro Pidruchnyi, pour la fin de saison, devenu soudain bien accessoire pour un homme qui a troqué sa carabine pour le fusil d’assaut. Le champion du monde de poursuite en 2019, a posté une photo de lui en tenue de combat à Ternopil, dans l’ouest de l’Ukraine, où il dit avoir rejoint la Garde nationale.

Ukraine National Guard says Biathlon world champion Dmitry Pidruchny (competed in 2014/18/22 Olympics) is thanking people for their concern, “I’m grateful to everyone who texts me and worries about my family and to those who support and help Ukraine… 1/2 pic.twitter.com/uVl0txVqhq