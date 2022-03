« J’étais en mission pour mon pays » : jupe bleue et tee-shirt jaune, l’Ukrainienne Elina Svitolina a battu mardi la Russe Anastasia Potapova au tournoi de tennis WTA de Monterrey, au Mexique. « Toutes les primes que je gagne ici iront à l’armée, alors merci pour le soutien », a-t-elle déclaré très émue, sous les applaudissements du public, après sa facile victoire (6-1, 6-2) contre la jeune Russe de 20 ans, 81e mondiale.

Le visage grave, la tête de série numéro 1 a plusieurs fois porté sa main droite au cœur après sa victoire. L’Ukrainienne et la Russe ont échangé des salutations de rigueur à la fin du match. L’Ukrainienne, 15e mondiale, avait dans un premier temps envisagé de boycotter son match pour protester contre l’invasion de son pays par Moscou. Svitolina avait prévenu lundi qu’elle refuserait de jouer contre des Russes ou des joueuses du Bélarus, sauf si elles arboraient des couleurs neutres.

Hand on heart 💜



The No.1 seed @ElinaSvitolina is through in straight sets in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/hk74huvgaz