Pendant une quinzaine de minutes, Vladimir Poutine aura réussi quelque chose de rare : unifier les démocrates et les républicains américains. Joe Biden s’en est pris mardi avec force au président russe, un « dictateur » qui est « plus isolé que jamais », pendant que Moscou intensifiait son offensive en Ukraine, frappant Kiev et la grande ville de Kharkiv.

Joe Biden qualifie Poutine de "dictateur russe" et est réaliste, "les Ukrainiens combattent avec leur courage mais les prochains jours et semaines seront durs". Mais il assure que "Poutine paiera un prix élevé à long terme" et que la Russie en sortira plus faible. pic.twitter.com/WjIRaKSIix — Philippe Berry (@ptiberry) March 2, 2022

Le président russe « pensait que l’Occident et l’Otan ne répondraient pas » à l’invasion de l’Ukraine lancée le 24 février, a-t-il lancé lors de son premier « discours sur l’état de l’Union » à Washington.

Mais « Poutine avait tort », « nous sommes prêts, nous sommes unis », a-t-il martelé, appelant le Congrès américain à offrir une ovation debout en soutien « au peuple ukrainien » qui « n’a peur de rien ». « Poutine est maintenant plus isolé que jamais du reste du monde », car dans la bataille contre « l’autocratie », « les démocraties sont au rendez-vous », a-t-il ajouté, énumérant les sanctions sans précédent qui se sont abattues sur la Russie.

Espace aérien américain fermé

Or « si les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils causent encore plus de chaos », a prévenu le 46e président de l’histoire américaine à l’adresse du maître du Kremlin.

Le locataire de la Maison Blanche a aussi menacé les oligarques russes de saisir leurs « yachts, appartements de luxe et jets ». « Quand l’histoire de cette période sera écrite, la guerre de Poutine sur l’Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort », a prédit le dirigeant démocrate.

Joe Biden confirme qu'il ferme l'espace aérien américain à tous les avions russes #SOTU pic.twitter.com/2nlIkIAJru — Philippe Berry (@ptiberry) March 2, 2022

De fait, la pression internationale ne cesse d’augmenter sur Moscou. Joe Biden a annoncé l’interdiction de l’espace aérien des Etats-Unis « à tous les vols russes », comme l’avait fait l’Union européenne.

Le combat contre le Covid-19 et l’inflation

Joe Biden, qui avait fait campagne sur la promesse de guérir « l’âme » de l’Amérique, veut voir dans l’effroi commun face à la guerre en Ukraine, et dans le soulagement partagé face à la décrue de la pandémie, une occasion d’y arriver. « Le Covid-19 ne doit plus régir nos vies », a-t-il clamé, face à des parlementaires, ministres, et juges de la Cour suprême, qui avaient quasiment tous abandonné le masque, à la suite de nouvelles recommandations des autorités sanitaires.

Rappelant les débats parfois violents sur les mesures sanitaires, il a ajouté : « Nous ne pouvons pas changer nos divisions passées. Mais nous pouvons changer la manière dont nous allons avancer, sur le Covid-19 et d’autres sujets que nous devons affronter ensemble. »

Il a assuré que lutter contre la flambée d’inflation, que la Maison Blanche a mis longtemps à reconnaître, et qui est certainement son principal handicap politique, était « sa première priorité ».

Et, avec des accents qui rappelleraient presque Donald Trump, il a plaidé pour une renaissance industrielle des Etats-Unis et pour une réduction de la dépendance aux importations : « produisons en Amérique ! »

Les midterms en ligne de mire

Le président, dont la cote de confiance est anémique, sait bien que dans quelques mois, aux législatives de mi-mandat, il risque de perdre sa très mince majorité parlementaire. Alors l’ancien sénateur, modéré dans l’âme, s’est livré, devant le Congrès, à un exercice d’équilibriste politique.

Pas de violentes critiques de l’opposition républicaine, pas d’attaques, comme il a pu en livrer, contre son prédécesseur Donald Trump. Joe Biden a essayé de ne froisser personne.

A destination d’électeurs conservateurs qui le taxent de laxisme, il a promis qu’il allait investir dans les forces de police face à la flambée de criminalité aux Etats-Unis, et assuré qu’il voulait « sécuriser » la frontière sud, où se succèdent les vagues migratoires.

A ses partisans progressistes, il a assuré qu’il se battrait pour défendre le droit à l’avortement « menacé comme jamais » et pour l’accès au vote des Afro-Américains. Il a aussi promis son « soutien » aux jeunes Américains transgenres, face à des mesures prises dans certains Etats conservateurs contre les procédures chirurgicales ou hormonales suivies par certains mineurs.

Et Joe Biden, indécrottable optimiste mais aussi centriste roublé, a matraqué des thèmes qu’il espère consensuels, en tâchant d’être le plus concret possible, lui qui a vu ses grands projets de réformes sociales sombrer pour cause de trop faible majorité parlementaire.