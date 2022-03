Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv... Des combats en cours...

5h10: La ville de Kherson (sud) en partie sous contrôle russe

Les gains les plus importants de l'armée russe continuent d'être au Sud, avec la ville de Kherson partiellement sous contrôle russe, notamment avec des véhicules militaires stationnés sur la place principale de cette ville proche de la Crimée.

#Breaking - Vehicles of Russian Forces on #Kherson Freedom Square in Front of Regional State Administration.



It highly likely that the city is not fully in control of #Russia #Ukraine pic.twitter.com/beuXMJ2oGP