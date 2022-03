Le syndicat international des footballeurs professionnels (Fifpro) a annoncé mardi soir le décès de deux footballeurs ukrainiens dans la guerre qui touche l'Ukraine. Vitalii Sapylo, 21 ans, et Dmytro Martynenko, 25 ans. « Nos pensées vont aux familles et aux amis des jeunes footballeurs ukrainiens Vitalii Sapylo et Dmytro Martynenko, les premières disparitions pour le football dans cette guerre », a tweeté la Fifpro.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr