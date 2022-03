Tombeur de Daniil Medvedev au tour précédent, Gaël Monfils n’a cette fois rien pu faire contre Carlos Alcaraz en 8es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Le Français a été sèchement battu 7-5, 6-1 par le jeune Espagnol, qui est à une marche d’une hypothétique demie contre Rafael Nadal.

Mais avant de penser à Rafa, Alcaraz, devenu le plus jeune joueur à atteindre les quarts du tournoi depuis l’Américain Michael Chang, qui avait 17 ans en 1989, affrontera le tenant du titre britannique Cameron Norrie (12e).

Alcaraz était trop fort pour Monfils

Gaël Monfils est tombé sur plus fort que lui, son adversaire renvoyant quasiment toutes ses balles pourtant puissantes, quand il ne dictait pas les échanges.

La rencontre a été serrée dans le premier set, la différence se faisant au 10e jeu sur le service de Monfils, piégé par une amortie parfaitement réalisée par Alcaraz, démontrant là sa capacité à changer brusquement de rythme. Break en poche, il a confirmé, en s’appuyant sur son excellente première balle, avec un ace et un service gagnant pour le gain de la manche.

Il venait de s’imposer en 1h18 après un cavalier seul dans le second set, Monfils levant le pied, quand lui maintenait la cadence de façon impressionnante. « C’est très spécial d’être en quart d’un Masters 1000 pour la première fois, a déclaré l’Espagnol. Je suis content de mon niveau ici. Si je continue à jouer comme ça, ça se passera bien ».

Monfils admiratif

Impressionné par le niveau de son jeune adversaire, la Monf n’en doute absolument pas. « A ce stade-là, il n’y a plus d’âge qui compte. Il a toute la vie devant lui pour accomplir des choses exceptionnelles et c’est ce qu’il va faire. Ce qu’il m’a imposé, c’était trop dur aujourd’hui. Et je ne peux que lui dire bravo. Même si c’est dur. Car ça veut dire aussi mettre son ego de côté. Parce que bon, tu veux gagner quand même, mais le mec te déchire… », a soufflé admiratif Monfils après la rencontre.