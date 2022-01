Open d'Australie EN DIRECT : Nadal vise un 21e Grand Chelem historique, Medvedev en trouble-fête ?

C’est un match qui peut nous amener à l’heure du brunch pour les teufeurs du samedi soir. A ma gauche, Rafa Nadal, le plus grand matcheur de l’histoire de ce sport, en quête d’un record impossible, celui du plus grand nombre de Grands Chelems dans l’escarcelle (21). A ma droite, Daniil Medvedev, le plus grand allumeur du circuit, en pleine bourre depuis son triomphe à l’US Open, où il avait déjà claqué le beignet d’un monstre de ce jeu qui lorgnait le 21e titre, un certain Djokovic. Comment ce rendez-vous pourrait-il ne pas accoucher d’un sommet du jeu, peut-être à la hauteur de la gigantesque finale de 2012, 5h53 de combat homérique entre Nadal et Djokovic ? Franchement, on ne voit pas.

» Début des bombardements à 9h30, ne vous levez pas trop tard les minutos