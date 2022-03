Coup dur pour Daniil Medvedev. Le nouveau numéro 1 mondial, parmi les grands favoris du Masters 1.000 d' Indian Wells, a été éliminé dès le troisième tour, renversé 4-6, 6-3, 6-1 par le Français Gaël Monfils (tête de série numéro 26) ce lundi.

Le Russe, qui étrennait sa place en haut de la hiérarchie mondiale, va la perdre dès lundi prochain, au profit du Serbe Novak Djokovic, absent de Californie car non-vacciné contre le Covid-19​ et de fait non autorisé à se rendre aux Etats-Unis.

