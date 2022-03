Alors là, on dit chapeau bas, Sir Andy Murray. En marge du tournoi d’Indian Wells qui débute jeudi aux Etats-Unis, l’Ecossais a annoncé sur Twitter qu’il verserait l’intégralité des gains qu’il touchera en 2022 pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre en Ukraine.

Ambassadeur de l’Unicef au Royaume-Uni, Andy Murray a rappelé que « plus de 7,5 millions d’enfants sont menacés par l’escalade du conflit en Ukraine » et qu’il s’attachait dès lors à « aider à fournir des fournitures médicales d’urgence et des kits de développement de la petite enfance » pendant le conflit.

Over 7.5m children are at risk with the escalating conflict in Ukraine, so I’m working with @UNICEF_uk to help provide urgent medical supplies and early childhood development kits. 1/3 — Andy Murray (@andy_murray) March 8, 2022

L’UNICEF se mobilise pour les enfants ukrainiens

« L’éducation vitale se poursuit, c’est pourquoi l’Unicef​ s’efforce de permettre l’accès à l’apprentissage pour les enfants déplacés, de soutenir la réhabilitation des écoles endommagées et le remplacement du matériel et du mobilier. Je vais faire don des revenus de mon prize money pour le reste de l’année (…). Les enfants en Ukraine ont besoin de paix. Maintenant », a-t-il écrit.

Sur la BBC, celui-ci a longuement détaillé les raisons de son engagement, expliquant que c’était bien là le moins qu’il pouvait faire. « Vous vous sentez un peu impuissant [face aux images qui nous parviennent d’Ukraine], mais c’est la meilleure façon pour moi d’aider – d’attirer l’attention sur cela et d’essayer de collecter autant d’argent que possible, a poursuivi le joueur de 34 ans. J’espère que cela aidera les enfants à poursuivre leurs études et à obtenir de l’eau potable et un soutien psychologique. »