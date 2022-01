Andy l’increvable. Cinq ans… Cela faisait cinq longues années que le Britannique, qu’on a longtemps cru perdu pour le tennis à cause de ses foutues blessures à répétition, n’avait plus remporté un match à l’Open d'Australie. C’est désormais chose faite après l’immense performance d' Andy Murray, 113e mondial, qui a encore livré un combat phénoménal pour venir à bout du Géorgien Nikoloz Basilashvili (23e) 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4, mardi, au premier tour de l’Open d’Australie.

A 34 ans et avec une prothèse à la hanche, l’Ecossais, bénéficiaire d'une invitation, a conclu sur sa troisième balle de match pour son retour à Melbourne après son élimination au premier tour en 2019 contre Roberto Autista Agut. « Je suis juste heureux de revivre des matchs ici, avec vous, dans une telle atmosphère », a-t-il lâché au public après sa qualification. La semaine dernière, l’ex-numéro 1 mondial avait atteint à Sydney la finale d’un tournoi ATP pour la première fois depuis son 46e et dernier titre, décroché à Anvers en octobre 2019, mais avait perdu contre le Russe Aslan Karatsev.

SIR. ANDY. MURRAY.



3 years on from his near-retirement, @andy_murray defeats Basilashvili 6-1 3-6 6-4 6-7 6-4 in the first round of the #AusOpen! pic.twitter.com/kRiw0Spda9