L’affaire Djokovic nous avait presque fait oublier les petites joies du quotidien lors de l’Open d'Australie quand, depuis la France, on ouvre les yeux de bon matin pour découvrir une victoire de Richard Gasquet. Et même si pour ça c’est Ugo Humbert qui doit en faire les frais. Hé oui, Gasquet, 81e mondial, a remporté le second duel franco-français du 1er tour de l’Open d’Australie en battant son compatriote et 40e mondial 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3, mardi à Melbourne.

Le Biterrois n’a pas oublié de remercier un bon ami à lui : le vent. « Ugo était le favori, mais le vent a beaucoup joué, a admis Gasquet. Les conditions pour moi sont très importantes. Elles étaient parfaites et j’ai bien joué au tennis, sans faire d’erreurs, en frappant fort des deux côtés tout en servant bien. Et ça soufflait pas mal. Dans le vent, je fais partie des meilleurs. J’adore ça. Si je jouais un circuit qu’avec le vent, je serais Top 15, top 20. Je suis né dans le vent, dans l’Hérault. »

Une victoire inespérée après une semaine d’isolement

Ce résultat a de quoi ravir notre Richard national, lui qui a passé une semaine à l’isolement à son arrivée en Australie à cause du Covid. « Sincèrement, je n’ai pas fait de préparation. Catastrophique. Sept jours dans la chambre, j’en avais vraiment marre. Toutes les vingt minutes je regardais l’heure. Je suis arrivé sans repère, sans aucun match, a-t-il confié. J’ai joué une heure par jour depuis, j’étais vite fatigué. Ça été dur de récupérer, même mentalement. C’est une très grosse surprise de gagner ce match, c’est même inespéré. »