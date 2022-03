C’est le président roumain de Rugby Europe qui l’a annoncé sur Twitter : du haut de ses 83 ans, l’ancien président de la jeune fédération ukrainienne de rugby, Giorgi Dzanghirian, a décidé lui aussi de partir au combat pour défendre son pays contre l'invasion russe débutée il y a treize jours.

Ancien rugbyman dans le petit club du Sokil Rugby, à Lviv, l’une des villes de l’ouest ukrainien épargnée par les attaques russes, Dzanghirian va grossir les rangs de ces nombreux sportifs et anciens sportifs ayant fait le choix de la résistance armée à l’envahisseur.

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. 🇺🇦 🏉 #Respect #RugbyEurope

Photo: Sokil Rugby Club Lviv pic.twitter.com/4Muk9L1ysB