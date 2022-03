La Fédération internationale de gymnastique a annoncé dimanche avoir demandé à sa fondation éthique d’ouvrir une enquête disciplinaire sur un gymnaste russe, qui a affiché sur le podium d’un événement de coupe du monde un signe lié à l’offensive des forces armées de Vladimir Poutine en Ukraine.

Ivan Kuliak s’est présenté sur le podium de l’épreuve de barres parallèles, où il a pris la troisième place, derrière le vainqueur ukrainien Illia Kovtun, avec un maillot portant la lettre « Z » à la place du drapeau de son pays.

Les gymnastes russes et bélarusses exclus des compétitions

Ce symbole a été vu sur les chars et les véhicules russes en Ukraine et est interprété comme un symbole de soutien à l’invasion. La Fédération internationale a estimé que le comportement du gymnaste russe était « choquant ».

En réaction à l’attaque de l’Ukraine par la Russie, les gymnastes, les officiels et les arbitres russes et bélarusses ne peuvent plus participer à des compétitions organisées par la FIG à compter de ce lundi, a rappelé la fédération dans son communiqué.