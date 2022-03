C’est un chiffre qui fait froid dans le dos. Plus de 1,7 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l’invasion russe lancée le 24 février dernier, selon les derniers décomptes de l' ONU lundi.

200.00 de plus que ce dimanche

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 1.735.068 réfugiés sur son site Internet dédié à 11h. Ce sont 200.000 de plus que lors du précédent pointage dimanche. Les autorités et l’ONU s’attendent à ce que le flot s’intensifie, notamment en cas d’ouverture de corridors humanitaires qui doivent permettre en théorie aux civils encerclés dans des grandes villes de sortir. « Plus de 1,5 million de réfugiés venant d’Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours – la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », avait indiqué dimanche dans un tweet le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

Près de quatre millions de réfugiés attendus

Selon l’ONU, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre. Avant ce conflit, l’Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev – qui n’inclut donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle séparatiste.