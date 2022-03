Au stade Geoffroy-Guichard,

« On ne parle que du match, hein, par contre ? » Lorsqu’il s’est présenté devant quelques journalistes, dimanche après la précieuse victoire (1-0) de l’ASSE contre le FC Metz, Rémy Cabella se doutait que son actualité personnelle suscitait une grande curiosité. Il n’est quand même pas fréquent qu’un club annonce subitement, jeudi dernier, la suspension des contrats de huit des neuf joueurs étrangers de son effectif. En raison de la guerre en Ukraine, ceux-ci ont préféré quitter la Russie, alors que le championnat se poursuit comme si de rien n’était, avec par exemple un Krasnodar-Ural au programme ce lundi midi.

Rémy Cabella, ici en novembre dernier lors d'un match du championnat russe entre son club de Krasnodar et le Spartak Moscou. - Dmitry Feoktistov/TASS/Sipa USA/SIPA

Présent à Saint-Etienne dimanche avant de rentrer voir sa famille en Corse, Rémy Cabella fait partie de ces joueurs-là. Un grand flou entoure donc désormais l’avenir à court terme du milieu offensif de 31 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club russe. Le communiqué de Krasnodar précise bien qu’il lui faudra attendre « la résiliation définitive » de son contrat pour se trouver un nouveau club. Ne serait-il pas tout de même envisageable de voir le joueur aux quatre sélections avec l’équipe de France effectuer une courte pige pour tenter de sauver l’ASSE en Ligue 1 ?

Il va se préparer physiquement en vue de la saison prochaine

« Non, pour le moment, j’attends d’abord que ça se termine avec mon club, confie Rémy Cabella. Il me reste encore quelques mois pour réfléchir à ce que je vais faire. Je vais me préparer physiquement pour être en forme la saison prochaine. » Tout porte à croire qu’il sera donc amené à s’engager libre avec le club de son choix en vue de la saison 2022-2023.

Celui-ci pourrait-il le cas échéant être Saint-Etienne, où Rémy Cabella s’est offert un bain de foule, dimanche en fin de matinée, lors d’une séance de dédicaces organisée à la boutique du club ? L’intéressé, pourtant formé à Montpellier et ayant joué aussi longtemps à l’OM qu’à Sainté, est revenu sur cette grande proximité avec le peuple vert.

C’est incroyable de revenir ici, je ne m’attendais pas à un accueil aussi chaleureux, ça m’a beaucoup touché. Ça fait quand même trois ans que je suis parti. Je n’ai effectué que deux saisons ici [16 buts en Ligue 1 de 2017 à 2019] mais j’ai l’impression que j’y ai joué dix ans. Je m’entends bien avec les supporteurs ici, c’est une bonne connexion. Quand je ne jouais pas en même temps avec Krasnodar, j’ai toujours regardé les matchs des Verts. »

« Je ne vais pas refuser un retour de Rémy Cabella »

C’est pourquoi Rémy Cabella était dans le vestiaire stéphanois après la victoire contre Metz. « Ça fait plaisir de le voir, il nous a bien félicités », apprécie Denis Bouanga, unique buteur dans ce match permettant à l’ASSE (17e) de quitter la zone rouge. « C’est vraiment une super personne et j’espère que la situation va s’arranger pour lui », poursuit son ancien partenaire Mahdi Camara.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Relancé par un journaliste sur l’hypothèse de le voir renforcer l’effectif stéphanois dans les prochains mois, le milieu des Verts s’est bien marré : « Vous pensez bien que je ne vais pas refuser un retour de Rémy Cabella ». La grande majorité des supporteurs des Verts non plus.