L’ex-international ukrainien et star de l’AC Milan Andriy Shevchenko a demandé à l’Italie d’aider son pays, lors d’une interview chargée en émotion diffusée dimanche soir dans l’une des plus grandes émissions d’actualité du pays.

« Je vous le demande : ouvrez vos cœurs à mon peuple, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées qui ont tellement besoin de votre aide… Faites-leur ressentir ce que vous m’avez fait ressentir », a lancé, les larmes aux yeux, l’ancien joueur de 45 ans s’exprimant depuis Londres dans l’émission « Che Tempo Che Fa » de la RAI, la chaîne publique italienne.

La famille Shevchenko a décidé de rester en Ukraine

« Ma mère, ma sœur et d’autres membres de ma famille sont toujours en Ukraine, je leur parle tous les jours. C’était leur choix de rester, a poursuivi le vainqueur de la Ligue des champions 2003. Je ne peux pas regarder ce qui arrive à mon pays sans pleurer. Ils me disent la vérité sur ce qui se passe en Ukraine, des villes bombardées, des enfants et des personnes âgées tués. »

« Nous devons essayer de convaincre la Russie de cesser le feu, de trouver une solution diplomatique et d’arrêter cette guerre », a-t-il enfin exhorté. Sélectionneur de l’Ukraine de 2016 à 2021, Andriy Shevchenko participait à cette émission pour promouvoir une initiative de collecte de fonds menée par la Croix-Rouge italienne dans le cadre de ses efforts humanitaires destinés à l’Ukraine.