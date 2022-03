Enfin quelques bonnes nouvelles. Plus d’une semaine après le début de la guerre en Ukraine, les Girondins de Bordeaux ont donné des nouvelles informations sur la situation de Danylo Ignatenko et de sa famille. Le milieu de terrain bordelais, seul Ukrainien à évoluer en Ligue 1 cette saison, a un peu « retrouvé le sourire » dixit son coéquipier Gaëtan Poussin après être arrivé en pleurs à l’entraînement il y a quelques jours.

Sa famille et celle de sa compagne ont pu quitter le pays. Ils sont tous en route pour la France. Son entraîneur, David Guion, a tenu « à remercier tout l’environnement pour les marques de solidarité envers lui » et « l’investissement personnel du président Gérard Lopez pour faire en sorte que Danylo retrouve sa famille le plus rapidement possible. » Ce week-end dernier, les acteurs de la rencontre Clermont-Bordeaux ont multiplié les marques de soutien envers Danylo Ignatenko.

Des messages de soutien à Danylo Ignatenko lors du match Clermont-Bordeaux via @20minutesSport https://t.co/mRF4ZjWy98 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 28, 2022

Malgré tout, la situation reste difficile pour le joueur Ukrainien. « C’est très compliqué pour lui, il est attentif à tout ce qu’il se passe, explique David Guion. On voit que des sportifs ont pris les armes et il se tient très au fait. Mais je l’ai revu sourire et j’aime mieux le voir dans cet état d’esprit. »