Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Ça sent le bon gros tournant de bas de tableau dans un Chaudron qui pourrait pousser très fort les Verts (19es), ce dimanche (13 heures) contre le FC Metz (18e). En effet, même l’affluence record de la saison lors du derby (33.643 spectateurs) devrait être battue à l’heure du brunch face aux Grenats, avec plus de 35.000 supporteurs attendus. Le club annonce qu'il pourrait même s'agir de la plus grosse affluence depuis un ASSE-PSG de décembre 2019 (36.391 spectateurs). Une sacrée preuve de la remobilisation collective bien lancée ces dernières semaines pour le Sainté de Pascal Dupraz, avec 2 victoires et 1 nul sur les 4 dernières journées de Ligue 1. L’équation est simple : l’éventuel vainqueur du jour quitterait la zone rouge, et même la place de barragiste. Ça serait une bouffée d’air incroyablement précieuse dans ce championnat à cinq hyper serré, de Lorient (16e avec 24 points) à Bordeaux (20e avec 22 points). Au niveau des effectifs, à noter qu’il y a pas mal d’absences à l’ASSE entre Hamouma, Maçon et Sow (blessés) mais aussi Trauco et Neyou, sur lesquels ne compte pas Pascal Dupraz pour l’instant. Côté messin, outre la longue suspension de Fredo « le non BCBG de la L1 » Antonetti sur le banc, il faudra faire sans Pajot (suspendu), Centonze, Maïga, Udol et Lacroix, tous blessés. A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce gros match du bas de tableau ASSE-FC Metz, rendez-vous par ici dès 12h45, avec un coup d’envoi à 13 heures…