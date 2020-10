Roland-Garros : Les treize victoires de Rafael Nadal — 20 Minutes

Au printemps ou à l’automne, qu’il fasse chaud ou froid, personne ne bat Rafael Nadal en finale à Roland-Garros. Et Novak Djokovic n’a pas dérogé à la règle, incapable d’empêcher l’Espagnol de décrocher son 13e titre parisien, dimanche 11 octobre. Le Majorquais égale ainsi le record de 20 trophées en Grand Chelem du Suisse Roger Federer.

De 2005 à 2020, Rafael Nadal a donc remporté treize fois les internationaux de France de tennis. Un bilan de 100 victoires sur 102 matches disputés sur la terre battue parisienne. Sur ses treize finales gagnées, il a battu quatre fois le Suisse Roger Federer (2006, 2007, 2008 et 2011) et trois fois le Serbe Novak Djokovic (2012, 2014 et 2020). Pour rappel, le précédent joueur qui détenait le record de victoires à Paris était le Suédois Björn Borg avec six trophées (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 et 1981). On fait le bilan en images.