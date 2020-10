Finale – Roland-Garros : Nadal fait le break d'entrée, le ton est donné… Suivez Nadal-Djokovic en live

Salut les Minutos ! Nous y sommes, c’est le jour de la grande finale entre deux monuments de Roland-Garros. D’un côté Rafa Nadal, le tenancier de la boutique et ses douze victoires Porte d’Auteuil (19 au total en grand chelem), de l’autre Djoko, 17 titres majeurs au compteur, qui arrive chargé de confiance et de billets verts pour racheter de force le fond de commerce parisien de l’Espagnol. Et pour la première fois depuis longtemps, contexte Covid oblige, le Serbe n’a jamais semblé si proche de pouvoir réaliser le casse du siècle sur l’ocre parisien ou les balles sont plus lourdes et le jeu de Rafa moins aérien. Mais ça, c’est sur le papier et Nadal sait qu’une victoire aujourd’hui signifierait aussi qu’il rejoindrait l’immense Federer et ses 20 succès en grand chelem. Vous le voyez, tout est réuni aujourd’hui pour assister à un match de légende. A vous de jouer messieurs.

>> Rendez-vous vers 14h45 les amis