Et à la fin, il n’en reste plus qu’un. Adrian Mannarino (36e mondial) est le seul des quatre Français en lice mercredi à avoir franchi le cap du deuxième tour du Masters 1000 de Paris-Bercy, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi étant tombés sur plus forts qu’eux. Mannarino a été poussé au 3e set par le Japonais Yoshihito Nishioka (51e) mais s’est imposé 6-3, 6-7 (5/7), 6-3. Il rejoint ainsi son compatriote Ugo Humbert, auteur d'un match de dingue contre Tsitsipas, en huitièmes de finale.

La marche sera nettement plus élevée jeudi pour Mannarino, qui sera opposé à l’Allemand Alexander Zverev (7e). Ce dernier a réussi une entrée en lice fracassante mercredi en balayant le Serbe Miomir Kecmanovic (42e) 6-2, 6-2 en 55 minutes. De son côté, Humbert a été un peu plus épargné, même s’il faudra à nouveau sortir un match de costaud pour se défaire du Croate Marin Cilic.

Herbert (85e) a quant à lui logiquement chuté face au Canadien Milos Raonic (17e) 6-4, 6-4. Fin du voyage aussi pour Benjamin Bonzi (180e et bénéficiaire d’une wild card) après sa défaite contre l’Espagnol Alejandro Davidovich (63e) 6-4, 6-4. Bonzi avait réussi une belle performance au premier tour en expédiant l’Argentin Federico Coria (93e) 6-2, 6-1.