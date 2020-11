Moutet, la jouissance du vide. — FRANCK FIFE / AFP

Dans notre logiciel mental de gratte-papier version Windows 98, on imaginait que la présence d’un public français en feu aurait été d’une aide précieuse pour Corentin Moutet, à la peine dans le premier set pour son entrée en lice à Bercy contre Salvatore Caruso. On ne pouvait pas être plus à côté de la plaque que ça. Non seulement le 75e mondial a réussi à trouver les ressources pour renverser la table et s’imposer en trois sets (3-6, 7-6, 6-3) mais en plus il n’a pas craché sur le huis clos instauré cette année à Bercy.

Relancé à de nombreuses reprises sur l’ambiance de fin du monde qui entoure Le tournoi, le Français a répété que ça ne le dérangeait pas le moins du monde. « Le plus triste, c’est pour ceux qui aiment venir regarder le tournoi, pour les habitués », a-t-il expliqué. Et pour lui ? « Vu qu’il n’y a personne, c’est sympa, ça fait intimiste ». Les caméras tout autour du court sans personne dans les gradins ? Pareil : « Il y en a encore plus vu qu’il n’y a plus de téléspectateurs. Cela se transforme un peu en télé-réalité, c’est marrant ! »

« Du bon à prendre dans chacune des deux expériences »

Moutet n’a en revanche rien changé à ses habitudes et continue de se tourner vers son « cercle », comme il l’appelle, quand le besoin s’en fait ressentir en cours de match. « Quand il y a du public, c’est un peu comme dans un spectacle, on doit les amuser, on est les acteurs », a-t-il confié, limite soulagé de ne pas avoir à faire le show pendant le match.

Interrogé sur sa communion avec le public ici même l’an passé, après la première victoire de sa carrière à Paris, le Français a tout de même admis que « c’était sympa de la partager avec le public. » « Aujourd’hui je n’ai pas pu célébrer ni lever ma main à la fin du match. J’ai vécu les deux expériences, c’est différent. » Mieux, pire ? « Il y a du bon à prendre dans chacune des deux expériences. »