Nadal s'est plaint des horaires des matchs en nocturne de la Coupe Davis nouvelle formule. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Le numéro 1 mondial Rafael Nadal a critiqué mardi les horaires imposés par le nouveau format de la Coupe Davis, avec des matchs qui se terminent au milieu de la nuit alors que les joueurs retournent sur les courts dès le lendemain.

« On commence le dernier match à 0h45 et ça rend les choses difficiles pour nous et le public qui travaille le lendemain matin. Pour nous les joueurs, quand on finit à 2h du matin, avec l’adrénaline on ne dort pas avant 4h30. Et le lendemain on rejoue… », a commenté Nadal.

Commencer les matchs plus tôt ?

Après la victoire de Nadal contre Kachanov mardi soir, qui a remis l’Espagne à égalité (1-1) avec la Russie, la rencontre suivante de double a débuté à 0h45. Or, les Espagnols sont censés rejouer mercredi à partir de 18h contre la Croatie… Tendu, n’est-il pas ?

« Une des solutions serait de commencer plus tôt le matin [actuellement la session matinale débute à 11h et la nocturne à 18h], a avancé le Majorquin. Comme ça on pourrait ensuite jouer à partir de 17h0 ou même 16h30… mais ça obligerait ceux du matin à se lever très tôt. » Et ça, ça risque de ne pas plaire à Gaël Monfis.