10h45: Buenos dias les minutos et les minutas. EST-CE QUE VOUS ETES CHAUDS POUR CETTE NOUVELLE COUPE DAVIIIIIIIIIIIIIIIIIIS? Nous pas du tout. Mais bon c'est notre boulot, notre chef nous empêche de boycotter, et on a plusieurs pensions alimentaires sur les bras. Bref, on va faire semblant de s'y intéresser.