Pan, sur le bec. Sur Twitter, la joueuse française Alizé Cornet s’est permis de reprendre Gerard Piqué, nouveau VRP de la Coupe Davis réformée, après un message de l’espagnol pour défendre une compétition qui n’a plus de « Davis » que le nom. Alors que le président du groupe Kosmos traquait depuis Barcelone les méchants tweets stigmatisants sa compétition raflée à coups de milliards, Cornet a tenu à apporter quelques précisions au défenseur Barcelonais.

« Ce n’est pas la foule des grands jours… pour le moment. 15 personnes sont assises dans cette partie des gradins », s’est gentiment moqué l’ancien tennisman Filip Dewulf, avant de recevoir un coup de réglette sur les doigts de la part de Piqué. « Êtes-vous sûr qu’ils ne sont que 15 ? [smiley] », a rigolé Shakiro en postant une photo prise plus tard dans le match entre la Belgique et la Colombie.

Dear Gerard, I can see that you've never been to a REAL Davis Cup ! And that's not it