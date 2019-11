Montage 20 Minutes/SIPA/Snapchat de Bernard Giudicelli, président de la FFT — 20 Minutes/Snapchat/SIPA Manu Fernandez/AP/CHRISTOPHE SAIDI

Retour aujourd’hui sur la polémique liée à la réforme en 2018 de la Coupe Davis, 118 ans après sa création. Finie la compétition étalée dans l’année, place à une formule raccourcie avec une phase finale d’une semaine à Madrid. Le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, y a été favorable, à la surprise de nombreux joueurs.

Même Cincinnati pleure cette décision ridicule de @ITF_Tennis Les 12 voix de la FFT ont fait très mal.Décision très difficile à assumer en tant que français...La CD est morte et une partie de l’histoire de notre sport envolée pour une poignée de dollars. #decudenoselus #politique pic.twitter.com/UfsfRuKhAd — Nico Mahut (@nmahut) August 16, 2018

Ils dénoncent en vain une nouvelle formule aseptisée, passée à la machine des dollars. La réforme a été confiée au fonds d’investissement Kosmos, dirigé par le footballeur Gérard Piqué.

