Petit à petit, le Stade Toulousain récupère ses Bleus qui – petit rappel pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces dernières semaines – ont fini prématurément leur Coupe du monde par une défaite en quart de finale contre l’Afrique du Sud (28-29), le 15 octobre. Après Peato Mauvaka, aligné en Top 14 pour le succès sur l’Union Bordeaux-Bègles (29-22) dès le 29 octobre, puis Melvyn Jaminet et Dorian Aldegheri, revenus dimanche lors de la défaite à Pau (13-9), six autres quarts de finalistes ont repris l’entraînement ce mardi.

Vingt-trois jours après le psychodrame national face aux Springboks, le capitaine Antoine Dupont a forcément été le plus remarqué, lui dont la fracture maxillo-zygomatique a tourné à l’affaire d’Etat avant qu’il puisse disputer ce fameux quart.

Qui jouera contre Perpignan ?

Outre le demi de mêlée, de retour de ses vacances à Bali, l’arrière Thomas Ramos, les 3e ligne François Cros et Anthony Jelonch, le 2e ligne Thibaud Flament et le pilier gauche Cyril Baille ont également rejoint les Rouge et Noir, actuels 6es du championnat, pour préparer la réception de Perpignan samedi. Reste à savoir si le manager Ugo Mola relancera en bloc tout ce beau monde face à la lanterne rouge catalane.

En revanche, le talonneur Julien Marchand, récemment opéré d’un genou au sortir d’un Mondial dont il n’aura disputé que 11 minutes, lors du match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande (27-13), devra encore patienter.