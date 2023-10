Vous reprendrez bien une part de frustration ? Malgré l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, un tiers de l’équipe de l’année de World Rugby est composé de joueurs de français. La France est la nation la plus représentée, à égalité avec l’Irlande, avec cinq joueurs : le pilier gauche Cyril Baille, le troisième ligne Charles Ollivon, le demi de mêlée Antoine Dupont, l’ailier Damian Penaud et l’arrière Thomas Ramos.

Curieusement, un seul champion du monde sud-africain y figure : le deuxième ligne Eben Etzebeth. Même le titre d’entraîneur de l’année échappe au sélectionneur des Springboks Jacques Nienaber, devancé par Andy Farrell, qui a conduit l’Irlande au Grand Chelem dans le Tournoi.

Savea meilleur joueur

La récompense suprême des World Rugby Awards, le titre de joueur de l’année, est quant à lui revenu au Néo-Zélandais Ardie Savea. « J’ai beaucoup apprécié son évolution et son impact sur l’équipe sur cette dernière saison. Ils étaient en difficulté et il a incarné, en plus de Sam Cane, le leadership des All Blacks par son influence sur le groupe et sur le terrain », a assuré l’ancien capitaine des Bleus Thierry Dusautoir à plusieurs médias.