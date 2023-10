Finale Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud EN DIRECT : Pollard est injouable au pied, encore un jaune pour les All Blacks... Suivez la finale avec nous

Actualiser

34e : Et on tergiverse pas, on cherche pas à jouer plus, on prend les points. Pollard dans un fauteuil, ça fait 12-3 et ça commence à compter.

33e : Encore une pénalité grattée par les Sud-Africains ! Enorme contest de Kitshoff je crois, mais ça ne fait qu'achever des Blacks sous pression depuis deux, trois temps de jeu, à 5 mètres de leur ligne. Ils sont au-dessus pour l'instant les Boks.

32e : La remontée express des Boks, qui mettent la machine en route depuis la gauche vers la droite, ça se termine par Kolbe qui tente de trouver Arendse avec un petit coup de pied rasant mais c'est trop long.

30e : Et oui c'est jaune ! Les Blacks encore réduits à 14, et bunker en prime. Annulation de la mêlée également, ce sera un renvoi pour les Boks. Bien joué les gars.

29e : En-avant de Mostert ! Sur la ligne des 22, en face des poteaux. Attention quand même pour les Blacks, l'arbitre est en train de revoir un plaquage très haut de Sam Cane sur Kriel. Ca risque de faire jaune cette histoire.

27e : C'est pas possible les Blacks qui gâchent encore une touche dans les 22 adverses !! Quel lancer horrible de Taylor là, qui envoie un missile trois mètres derrière le dernier joueur de l'alignement. Si vous voulez pas profiter des munitions les gars dites-le tout de suite.

26e : Zzzzzzz le lancer est volé par l'alignement sud-africain. Qu'il est fort Etzebeth dans ce secteur quand même.

25e : Hahaha Willemse qui récupère un ballon chaud dans ses 22 pas trop loin de la ligne mais pas tout près non plus, et Taylor qui profite de la pelouse humide pour lui mettre un gros tampon et l'éjecter en touche. Bien vu, faut savoir se servir des éléments.

23e : De Klerk qui se fait encore des copains dans le public avec un en-avant en sortie de mêlée non sifflé par l'arbitre. Ca arrive toujours aux mêmes, c'est marrant.

21e : Ouuuuuuh ça passe tout juste au-dessus de la barre transversale. La troisième qu'on le voit mettre comme ça depuis le milieu de terrain dans ce Mondial, après le quart et la demie. 9-3.

20e : Et allez, les Sud-Africains récupèrent une pénalité tout de suite derrière pour un grattage illégal de Savea. On est à 50m ? Pas un souci, Pollard va la prendre, s'agirait de pas trop aller en touche non plus.

18e : Ca passe pour Mo'Unga, tranquille des 20 mètres. Les Néo-Zélandais reviennent à trois points. 6-3.

17e : Saveaaaaaaa à deux doigts de pouvoir récupérer le ballon devant la ligne et aplatir mais Willemse arrive juste à temps pour sauver la patrie. Ils ont eu chaud les Boks ! Mais pénalité Black, quand même, pour une faute au départ de l'action.

15e : Mdr Jordie Barrett il a tenté l'infiltration plein axe il est tombé sur un blindé positionné là en position défense. Outch.

13e : Résultat du bunker... c'est tout bon pour Frizell, qui va pouvoir reprendre sa place. Logique. On joue à nouveau à 15 contre 15.

12e : Ca passe pour l'ouvreur des Boks, qui mènent donc 6-0.

11e : Pénalité Afrique du Sud ! Après une énorme séquence à 10 temps de jeu, les champions en titre obtiennent un coup de sifflet de Wayne Barnes. Pas de risques, Pollard va la prendre au pied.

9e : Aie aie aie Mo'Unga qui ne trouve pas la touche et rend le ballon aux Springboks. Derrière ça se transforme en baston le long de la ligne. Cachez les enfants.

7e : Rho la pression qu'ils mettent les Sud-Africains avec leur jeu au pied. Encore Pollard qui balance une ogive dans le ciel de Saint-Denis, Kolbe bataille à la réception, ça se termine par une mêlée black à 10 mètres de leur ligne.

5e : Mbonambi obligé de sortir par contre côté Boks. Faudar faire avec une roue de secours au poste de talonneur, et vu l'importance de ce secteur et de ce joueur en particulier, c'est une grosse perte.

4e : Et hop, tranquillou pour Handré. Les Sud-Africains prennent les devants. 3-0.

3e : Carton jaune pour Frizell ! Après arbitrage vidéo, le capitaine des Blacks doit sortir 10 minutes pour un déblayage dangereux. Et bunker, donc ça peut être transformer en rouge. Il y aura une pénalité cadeau pour Pollard en prime.

3e : BOUM le désossage d'Etzebeth sur Mo'Unga. Mon dieu amenez l'ambulance. Alors que Mbonambi semble touché un peu plus loin sur l'action. Faudrait pas que ce soit trop grave pour les Boks parce que c'est leur seul talonneur sur la feuille.

2e : On rappelle le principe de ce match > Les Boks ne sont pas là pour jouer au rugby. Ca va cogner dur.

1ère : GOOOOO c'est parti pour cette finale !!

21h00 : On a donc eu droit au « Kapa o Pango », le Haka alternatif au traditionnel « Ka mate ». Une version un peu plus hardcore, spéciale pour cette finale et cet adversaire (la première fois qu'ils l'avaient fait c'était contre les Sud-Africains).

20h57 : Les Sud-Africains qui peuvent compter sur de très très nombreux supporters, on l'a entendu pendant les hymnes. Place au Haka maintenant !

20h53 : L'entrée des deux équipes sur la pelouse ! En passant à côté du trophée Webb Ellis, bien sûr. Ca fait un petit quelque chose quand même (pourquooooooiiiiiiii on y est paaaaas ??????)

20h51 : Ah y est, terminé. Ecoutez, je sais pas ce que ça a donné à la télé, mais depuis les tribunes c'était divertissant. Et pas trop long.

20h47 : On commence avec un petit « Relax » de bon aloi, avec des enfants qui dansent en costard. Et puis ça enchaîne sur les classiques. J'attends avec impatience l'entrée en scène du gars déguisé en coq.

20h45 : Oula attention on est partis pour la cérémonie de clôture ! Mika, c'est ton heure.

20h42 : A entendre la réaction du Stade de France à l'annonce de la compo sud-africaine, je peux vous dire que : : A entendre la réaction du Stade de France à l'annonce de la compo sud-africaine, je peux vous dire que : 1- Il y a beaucoup de Français en tribunes 2 - Ils n'ont pas oublié le quart de finale (3 - Je sais pas pourquoi le mec le plus sifflé reste Faf de Klerk alors que bon...)

20h40 : On va tout de même assister à une rencontre historique, puisque le vainqueur remportera la Coupe du monde pour la 4e fois, ce qui en fera la nation la plus titrée du jeu. Blacks et Boks se sont déjà joués une fois en finale, c'était en 95 en Afrique du Sud, et ce sont les locaux qui s'étaient imposés (15-12).

20h36 : Un dénominateur commun, tout de même, à ces deux extrémités : les All Blacks. On les avait laissé ici cuits à l'étouffée par les Bleus en ouverture, un soir de fiesta nationale. Mais finalement ce sont bien eux qui sont en position de gagner cette Coupe du monde. Snif.

20h34 : Dernier match de cette Coupe du monde, donc, démarrée il y 8 siècles sous 40°C (je n'étais qu'un jeune journaliste en début de carrière à l'époque) et qui s'achève sous la pluie et un froid de canard. Très bizarre cette sensation d'avoir traversé les saisons (et les âges) avec cette compétition.

20h32 : Yoooooo la compagnie ! Je déclare ce live ouvert (ou bleu)