On s’en doutait déjà, mais oui, le sport est bien politique. Dernier exemple en date avec la récente cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, hommage à la France du terroir pour les uns, produit avarié aux relents de naphtaline pour d’autres. Valeurs Actuelles s’est rangé sans surprise dans le premier camp. L’hebdomadaire d’extrême droite a mis en exergue à la une de son dernier numéro, publié jeudi, Antoine Dupont, capitaine des Bleus, et Jean Dujardin, concepteur et acteur principal de ladite cérémonie. Ce qui n’a pas du tout plus aux intéressés.

Antoine Dupont a partagé une story de Jean Dujardin sur Instagram pour protester contre leur récupération pour l'hebdomadaire d'extrême-droite « Valeurs Actuelles ». - Compte Instagram d'Antoine Dupont

Vendredi soir, Dupont a partagé sur Instagram une story de Dujardin. L’acteur oscarisé rebondit sur le titre de Valeurs Actuelles : « La France rugby oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci. » Ce samedi, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Tugdual Denis, leur a répondu samedi dans une lettre diffusée sur le réseau social X (ex-Twitter), où il explique qu’ils figurent en Une « car nous cherchons des modèles ». « Nous continuerons à regarder vos matchs, vos films, à lire vos interviews, ajoute Tugdual Denis. Nous continuerons à parler de vous à nos lecteurs qui ne demandent que cela. »

Une tribune contre Marine Le Pen en 2022

Avant le second tour des élections présidentielles de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait fait partie de la cinquantaine de sportifs qui avait signé une tribune publiée dans Le Parisien pour appeler à faire barrage à la candidate du Rassemblement national.