Peut-être connaissez-vous les boules carrées, l’étonnante variante de la pétanque, pratiques pour tirer au fer sur des terrains en pente. Mais désormais, il existe une autre alternative aux boules traditionnelles : les boules… ovales. C’est le Sétois José Llinarès qui a imaginé, il y a deux ans, ces drôles de boules, en forme d’olives. Ce passionné de football a eu un déclic en assistant, pour la première fois de sa vie, à un match de rugby, à Montpellier (Hérault) : ce jour-là, dans les gradins, l’ancien chef de la Criée de Sète s’enthousiasme pour ce ballon ovale, qui fait courir ces grands gaillards.

« Ça m’a vraiment marqué, raconte José Llinarès à 20 Minutes. Je me suis dit : "Et si on faisait ça, aussi, pour la pétanque ?" » Cette étrange idée n’est pas restée à la buvette. Pendant des mois, José Llinarès a remué ciel et terre, pour trouver un fabricant assez culotté pour fabriquer ces boules en forme de ballons de rugby. « Ça a été un peu le chemin de croix, reconnaît le Sétois. J’ai eu un mal fou à trouver quelqu’un… »

Des boules fabriquées par l’entreprise italienne Boulenciel

C’est un ami, Alex Biancardini, qui tirera José Llinarès de cette impasse. « De mon côté, je connaissais bien Maryan Barthélémy », champion et figure de la pétanque en France, confie Alex Biancardini. « Et lui, il connaissait très bien Boulenciel », l’un des fabricants de boules de pétanque les plus en vue d’Europe. Et… Carreau ! L’entreprise italienne accepte volontiers de se lancer dans cette aventure, et propose au duo de concevoir des boules en Cuproaluminium. « Et de les faire pleines, détaille l’inventeur sétois. Car toutes les boules de pétanque, normalement, sont creuses. » La boule ovale était née.

Mais pour José Llinarès, pas question de faire de son innovation un produit lucratif. Par l’intermédiaire de l’association Les Copains d’abord, ce jeu ne sert qu’à récolter des fonds, à l’occasion de tournois organisés ici et là, pour de grandes causes, en particulier pour les femmes touchées par le cancer du sein. Quant à Alex Biancardini, il organise régulièrement des concours de boules ovales pour récolter des fonds pour les victimes de la sclérose en plaques, avec son association, Sclérose en plaques à Poussan.

La boule ovale « demande à la fois de l’adresse et de la chance »

Mais comment joue-t-on, au Jeu de la boule ovale, le nom officiel de cette étonnante discipline ? « C’est complètement différent de la pétanque traditionnelle, explique José Llinarès, qui a officiellement déposé le règlement de ce nouveau sport. D’abord, on joue en 15 points, un clin d’œil au XV de France. Ensuite, les joueurs n’ont plus les pieds tanqués dans le sol, dans un cercle précis. Ils peuvent jouer d’où ils le veulent, à condition de rester sur une ligne, de gauche à droite. Et ça, ça change tout. » Pour le reste, c’est plutôt similaire à la pétanque : l’objectif, pour les joueurs, est d’approcher leurs boules le plus possible du but. « Mais pour le Jeu de la boule ovale, ce n’est pas un cochonnet, mais une olivette, lui aussi en forme de ballon de rugby », détaille le Sétois.

Un tournoi de Boules ovales, devant le stade de rugby de Montpellier. - Association Les copains d'abord

On ne jette pas une boule ovale comme une boule ronde. Tout le monde ne la tient pas, d’ailleurs, de la même façon. Certains l’envoient horizontalement, d’autres la pointe en avant. Et une fois en l’air, elles sont plus capricieuses que leurs cousines rondes. « Cela demande à la fois de l’adresse et de la chance, poursuit José Llinarès. Avec une boule carrée, ce n’est que de la chance. Avec une boule ovale, c’est un mélange des deux. »

Des présentations de la boule ovale pour le Mondial de rugby

« C’est une discipline très ludique, ajoute son camarade Alex Biancardini. Pour tirer, ce n’est pas un problème. Comme pour les boules rondes ou carrées, si on touche une boule, elle s’en va. Pour pointer, en revanche, c’est différent. Mais petit à petit, on développe des techniques. » Et avec un peu d’expérience, on peut même parvenir à lui faire faire un demi-tour, grâce à sa forme ovale. Mais ça, c’est pour les cracks.

À l’occasion de la Coupe du monde de rugby, l’invention de José Llinarès a tapé dans l’œil d’Andros. Le géant français de l’agroalimentaire, partenaire officiel du Mondial, a proposé au Sétois de présenter le Jeu de la boule ovale aux spectateurs de certains matchs. Le prochain rendez-vous, c’est le 21 septembre, sur le Vieux-Port, à Marseille (Bouches-du-Rhône), à l’occasion de France-Namibie. « Mais ce que l’on veut surtout, c’est montrer que l’intérêt de la boule ovale, c’est de récolter des fonds pour des associations », note José Llinarès. Il serait toutefois heureux que la discipline qu’il a imaginée devienne, un jour, aussi populaire que la pétanque traditionnelle. Ou même le football. « Il y a la FIFA, alors pourquoi la FIBO, la Fédération internationale de la boule ovale ? », se marre-t-il.